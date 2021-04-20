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Только что переизбранный на шестой срок президент Чада умер от боевых ранений

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Только что переизбранный на шестой срок президент Чада умер от боевых ранений
Фото: REUTERS/Ammar Awad

Президент Чада Идрисс Деби Итно умер во вторник от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев. Об этом сообщило во вторник Agence France Press (AFP) со ссылкой на государственное телевидение Чада.

«Президент и верховный главнокомандующий Идрисс Деби Итно только что скончался», — заявил в эфире официальный представитель армии Чада полковник Азема Бермандоа.

По его словам, глава государства получил смертельное ранение в ходе боевых действий в минувшие выходные дни, когда лично руководил операцией по уничтожению отрядов повстанцев к северу от столицы страны Нджамены.

Ранее во вторник независимая национальная избирательная комиссия Чада объявила, что возглавляющий страну с 1990 года корпусный генерал Идрисс Деби Итно победил на состоявшихся в стране 11 апреля президентских выбора, переизбравшись на шестой срок. Он получил 79,32% от общего числа проголосовавших.

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Вооруженные отряды повстанческой группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT) вышли со своих баз в Ливии и вторглись в день выборов 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска, которые включали бронетанковые подразделения, встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 километрах к северу от Нджамены и разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен. Операцией руководил лично президент. В ходе нее он и был смертельно ранен.

Временный военный совет во главе с Махаматом Какой - сыном президента Чада Идрисса Деби Итно - уже приступил к управлению страной после гибели предыдущего главы государства. Об этом сообщает во вторник Agence France-Presse.

Чад, Идрисс Деби Итно
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