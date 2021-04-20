Apple показала метки AirTag и фиолетовый iPhone 12

Во вторник, 20 апреля американская Apple проводит презентацию новых продуктов. Производитель представил iPhone 12 в новом фиолетовом цвете. Устройство должно поступить в продажу 30 апреля.

Также Apple представила метку-трекер для поиска предметов AirTag, которая должна стать дополнением к уже существующему приложению «Локатор» или Apple Find My iPhone. Прикрепив трекер к предмету, можно будет отслеживать его местоположение, синхронизировав метку со смартфоном. Представитель Apple подчеркнул, что метка создана не для отслеживания людей. Метка также поступит в продажу 30 апреля и будет стоить $29.

Также, как ранее сообщал Капитал, Apple представила новую модель компьютера — iMac, несколько моделей клавиатур и других аксессуаров к нему.