Черногория снимет для туристов из Украины все ограничения, включая ПЦР-тесты

Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом министр финансов Черногории Милойко Спаич написал во вторник в Twitter.
«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон — 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — сказал он.
По последним данным, в Черногории число заразившихся коронавирусом превысило 95 тыс. человек, умерли от COVID-19 более 1,4 тыс. заболевших.
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