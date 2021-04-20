Черногория снимет для туристов из Украины все ограничения, включая ПЦР-тесты

Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом министр финансов Черногории Милойко Спаич написал во вторник в Twitter.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон — 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — сказал он.

По последним данным, в Черногории число заразившихся коронавирусом превысило 95 тыс. человек, умерли от COVID-19 более 1,4 тыс. заболевших.