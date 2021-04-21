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Волошин: Команда Зеленского, попирая закон и базовые демократические стандарты, объявила Медведчуку войну без правил

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Волошин: Команда Зеленского, попирая закон и базовые демократические стандарты, объявила Медведчуку войну без правил

Развитие событий в Украине — логичный итог выбора действующей власти в пользу максимального использования антироссийского курса для решения внутренних проблем.

Такое мнение в программе «Великий день» на телеканале «Перший Незалежний» озвучил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Парламентарий вспомнил, что в первый день январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во французском издании Politique Internationale вышло интервью председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Сегодня в Страсбурге, на весенней сессии Ассамблеи, обсуждал с польским коллегой только что опубликованное интервью Медведчука для издания Rzeczpospolita. Два интервью, несколько месяцев между ними, но какая пропасть в ситуации в Украине и вокруг нее», — отметил Волошин.

«Если в тексте на французском языке речь идет о том, как разблокировать мирный процесс на Донбассе, то с польскими журналистами Медведчук беседует о том, как не допустить большой войны, которая не только способна уничтожить Украину, но и втянуть в себя весь континент», — объяснил парламентарий.

По мнению Олега Волошина, такое развитие событий в Украине — более чем логичный итог выбора украинской власти в пользу максимального использования антироссийского курса для решения внутренних задач.

«Интервью Politique Internationale редакция назвала „Украина — Россия: посредник“. Уже через десять дней после его выхода в свет команда Зеленского объявила „посреднику“ (Виктору Медведчуку. — Ред.) войну без правил, попирая закон и базовые демократические стандарты. Одновременно Киев занял беспрецедентно жесткую позицию по поводу Минских соглашений и стал концентрировать силы на линии разграничения», — указал народный депутат.

Волошин убежден в том, что те политические силы, которые отказываются от переговоров и компромиссов всегда должны быть готовы к ответному удару.

«Проблема украинских чиновников в том, что они рассчитывали чужой „малой кровью“ зарабатывать политический и финансовый капитал через гибридную войну, а в итоге получили угрозу войны полномасштабной, современной, по всему периметру восточных и южных границ», — считает Олег Волошин.

Парламентарий сообщил также, что много общался в ПАСЕ с европейскими коллегами о перспективах мирного процесса на Донбассе.

«У всех есть понимание, что одной из насущных проблем остаются радикальные военизированные группы националистов, открыто грозящие террором и насильственными действиями, решись, наконец, наша власть выполнять Минские соглашения», — отметил нардеп.

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Волошин рассказал, что распространил среди европейских парламентариев буклет «Проявления антисемитизма и крайне правого насилия в Украине в 2018-20 годах», подготовленный Украинским еврейским комитетом.

«Буклет по поводу этих националистических групп, на счету которых убийства и нападения на журналистов, сожжение лагерей ромов, антисемитские выходки, поможет Европе лучше узнать „наших героев“. Будем и дальше работать над тем, чтобы те, к чьему мнению клянутся прислушиваться наши власти, требовали от Киева положить конец крайне правой вольнице в центре Европы», — подытожил Олег Волошин.

ПАСЕ, Виктор Медведчук, Олег Волошин
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