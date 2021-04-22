Еврокомиссия собирается судиться с AstraZeneca

Европейская комиссия (ЕК) готовится начать судебное разбирательство в отношении компании AstraZeneca в связи с проблемами с поставками вакцины. Об этом в четверг сообщила газета Politico.

По сведениям ее источников, комиссия подняла этот вопрос на встрече представителей стран сообщества в среду, в ходе которой большинство заявили о намерении поддержать подачу иска против производителя из-за жалоб на провал в поставках обещанных доз препарата. Суть данного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить государствам — членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.

В последние недели ЕС столкнулся с проблемами в поставках одобренных для использования на его территории вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.