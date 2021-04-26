Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca

Еврокомиссия (ЕК) официально подтвердила в понедельник, что подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в ЕС. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.
«Еврокомиссия подала иск против AstraZeneca в пятницу на основании нарушения соглашения о предзаказе вакцины. Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок», — заявил он.
Суть судебного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить вакцины, указанные в контракте компании с Евросоюзом.
Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял, что в ЕС допускают возможность «юридических мер» против производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за невыполнения компанией контрактных обязательств по поставкам.
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