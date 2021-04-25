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Блокировку оппозиционных телеканалов на YouTube в ОПЗЖ назвали «информационным киллерством»

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Блокировку оппозиционных телеканалов на YouTube в ОПЗЖ назвали «информационным киллерством»

24 апреля видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал вещание каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK на территории Украины. Об этом сообщили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В заявлении политсилы уточняется, что видеоматериалы, размещенные на данных каналах, остаются доступными для жителей других стран, что является неопровержимым доказательством того, что контент каналов соответствуют нормам YouTube.

«Эта блокировка ‒ расправа со свободой слова. И проводится она по просьбе украинской власти, адресованной ее заокеанским хозяевам и вызванной только одной причиной: антинародная и преступная власть Зеленского довела страну до такой катастрофической ситуации и в борьбе с коронавирусом, и в вопросе прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, и в экономике, социальной сфере, внешней политике, что больше не может позволить гражданам Украины свободный доступ к информации, а потому вводит жесткую цензуру, устанавливаемую путем узурпации власти и внесудебных расправ», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии добавили, что в Соединенных Штатах Америки подобные действия трактовались бы как посягательство на свободу слова, что является нарушением конституции США. Но нарушение Конституции нашего государства, по мнению представителей ОПЗЖ, никого беспокоит.

«Преследуя оппозицию и независимые СМИ в стране, власть действует вне правовых рамок, прибегая к „информационной интервенции“ — привлечению иностранных субъектов для политической расправы с инакомыслящими на территории Украины. А это предательство своей страны, предательство своего народа и уничтожение суверенитета Украины, которым власть расплачивается за информационное киллерство», — подчёркивается в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

YouTube, ОПЗЖ, блокировка телеканалов
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