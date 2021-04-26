Зеленский заявил о подготовке встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее поручение дано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

«Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину — Ред.) и это слышали — встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться», — сообщил Зеленский на брифинге в понедельник.

Зеленский также сказал, что готов обсудить с Путиным вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви в Украине, если встреча двух глав государств состоится.

«Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», — продолжил Зеленский.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь сообщил ТАСС, что деталей готовящейся встречи пока нет.

Также Зеленский рассказал, что трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование «пасхального перемирия» на Донбассе.

«Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже всё согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения», — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

«Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала», — добавил он.