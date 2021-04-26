Украина размещает 8-летние евробонды на $1,25 млрд под 6,875%

Украина размещает 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд под 6,875% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%. Спрос на долговые бумаги Украины по финальной ставке превысил $3,3 млрд.

Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan.