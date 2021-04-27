В ряде регионов Украины ночью ожидаются заморозки

В ночь на среду и четверг в Киевской области ожидаются заморозки, в связи с чем в регионе был объявлен II (оранжевый) уровень опасности.

Как сообщает Укргидрометцентр во вторник, ночью 28 апреля на Киевщине ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5°, а ночью 29 апреля вероятны заморозки на поверхности почвы 0-5°. В связи с этим синоптики объявили в регионе II (оранжевый) уровень опасности.

Кроме того, ночью 28 апреля в юго-восточной части Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°, там объявлен I (желтый) уровень опасности.

Ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый).

При этом, в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможны сильные заморозки в воздухе 0-3°, там также объявлен II (оранжевый) уровень опасности.