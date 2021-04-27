В ряде регионов Украины ночью ожидаются заморозки

В ночь на среду и четверг в Киевской области ожидаются заморозки, в связи с чем в регионе был объявлен II (оранжевый) уровень опасности.
Как сообщает Укргидрометцентр во вторник, ночью 28 апреля на Киевщине ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5°, а ночью 29 апреля вероятны заморозки на поверхности почвы 0-5°. В связи с этим синоптики объявили в регионе II (оранжевый) уровень опасности.
Кроме того, ночью 28 апреля в юго-восточной части Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°, там объявлен I (желтый) уровень опасности.
Ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый).
При этом, в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможны сильные заморозки в воздухе 0-3°, там также объявлен II (оранжевый) уровень опасности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016