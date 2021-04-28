Набсовет «Укрзализныци» начинает отбор кандидата на должность главы правления

Наблюдательный совет АО «Укрзализныця» (УЗ) решил начать конкурсный отбор кандидата на должность главы правления компании, сообщается на сайте УЗ в среду.
«Наблюдательный совет принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного председателя правления АО „Укрзализныця“ и с этой целью поручил правлению осуществить подготовительные действия для привлечения профессионального консультанта по отбору персонала», — указано в сообщении.
Как сообщалось, Кабинет министров уволил главу правления компании Жмака по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» 17 марта 2021 года.
Кабмин также вновь назначил на должность и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже занимавшего этот пост.
Жмак в свою очередь заявил, что будет оспаривать свое увольнение из компании в суде.
По его словам, за шесть месяцев работы в УЗ он «успел не только улучшить экономические показатели компании, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе связанные с действующим наблюдательным советом». Именно с этим он связывает свое увольнение.
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