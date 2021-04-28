Семья умершего главы Samsung заплатит $10,7 млрд в качестве налога на наследство

Наследники умершего главы группы компаний Samsung Ли Гон Хи заплатят более 12 трлн вон ($10,7 млрд) в качестве налога на наследство, что является самой крупной подобной выплатой в истории страны. Об этом сообщили в среду представители семьи Ли.
При этом они умолчали, каким образом будут разделены унаследованные акции, что является ключевым моментом в изменении формы собственности крупнейшего южнокорейского конгломерата.
Наследники также сообщили, что пожертвуют 1 трлн вон ($900 млн) и около 23 тыс. произведений искусства, которые оцениваются примерно в 2 трлн вон ($1,8 млрд), на поддержку борьбы с вирусными инфекциями и исследований в области редких детских болезней.
Наследниками Ли Гон Хи являются его вдова Хон Ха Ри, сын Ли Гон Хи и две дочери — Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Самый богатый человек в Республике Корея умер в октябре прошлого года, оставив активы и недвижимость, стоимость которых превышает 25 трлн вон ($22,5 млрд).
Семья Ли Гон Хи выразила намерение выплатить налог на наследство частями: одна шестая будет выплачена до конца апреля, а оставшаяся часть — в течение следующих пяти лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016