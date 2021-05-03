В Грузии из-за роста случаев COVID-19 остановлен общественный транспорт

В Грузии по решению правительства с 3 по 13 мая остановлен муниципальный транспорт, что связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Правительство также запретило гражданам со 2 по 5 мая посещать могилы усопших родственников. За нарушение этого запрета установлен штраф в размере двух тысяч лари (около $600).
Как заявил журналистам директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, в последние недели в Грузии отмечается существенный рост случаев заражения COVID-19, поэтому правительство по рекомендации медиков может ввести новые ограничения.
В настоящее время в Грузии сохраняется действие комендантского часа с 21:00 до 5:00 и ограничение работы крупных торговых центров в выходные дни.
По данным Минздрава, в Грузии за последние сутки выявлено всего 509 случаев заражения COVID-19, что связано с праздничными днями, когда ежедневное тестирование граждан втрое меньше, чем в будничные дни.
В конце апреля в Грузии ежедневно выявлялись более 1500 случаев заражения. Всего в Грузии выявлено 312 тыс. 954 случаев заражения COVID-19, скончались 4 тыс. 163 человека.
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