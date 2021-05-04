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YouTube не ответил на вопрос Reuters о причинах блокировки каналов украинских оппозиционных СМИ

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YouTube не ответил на вопрос Reuters о причинах блокировки каналов украинских оппозиционных СМИ

Журналисты крупнейшего информационного агентства Reuters попытались выяснить, на каком основании YouTube заблокировал каналы трех украинских оппозиционных СМИ: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

В публикации говорится, что YouTube-каналы этих медиа «перестали воспроизводить свой контент, а вместо этого показывали пустой экран с сообщением о том, что канал недоступен».

Reuters сообщает, что «YouTube не ответил на запрос о комментарии по этому поводу», но, скорее всего, «этот шаг был предпринят после нескольких недель напряженности между Киевом и Москвой из-за конфликта на востоке Украины».

Также информагентство напоминает, что «в феврале правительство Президента Владимира Зеленского при поддержке США заблокировало показ этих трех каналов на украинском телевидении, обвинив их в том, что они являются инструментами российской пропаганды и частично финансируются Россией. Правительство также попросило YouTube закрыть каналы на своей платформе».

В свою очередь народный депутат Украины председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «преследование телеканалов было направлено на то, чтобы заставить замолчать критику политических просчетов Зеленского», цитирует Reuters украинского оппозиционного политика.

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Напомним, 24 апреля видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал вещание каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK на территории Украины. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали это «актом расправы над свободой слова», уточнив, что «граждане остальных стран по-прежнему могут знакомиться с видеоматериалами, размещенными на данных каналах, и это является неопровержимым доказательством того, что материалы каналов соответствуют нормам YouTube».

блокировка телеканалов
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