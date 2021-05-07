Половина украинцев уже верит в то, что Вторая мировая была развязана вместе Гитлером и Сталиным

48% украинцев согласны с мнением, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта «Молотова-Риббентропа», свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

В то же время не согласны с этим тезисом 29% респондентов и еще 23% не определились с ответом.

Среди младшей возрастной категории (18-29 лет) соглашается с этим утверждением 50% опрошенных и не соглашаются 22%. Эта же позиция преобладает среди электората всех партий, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ).

Согласно опросу, 46% граждан Украины соглашаются с тем, что Советский Союз не смог бы одержать победу в войне против нацистской Германии без помощи западных союзников из антигитлеровской коалиции. Не согласны с этим утверждением 35% респондентов, а еще 19% не определились с ответом.

Кроме того, 25% украинцев считают, что День победы — это, прежде всего, празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, 37% называют этот день празднованием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вместе с тем 25% опрошенных не разделяют ни одной из приведенных формулировок. Исследователи отмечают, что советская интерпретация до сих пор распространена в центральном, южном и восточном регионах. Также почти половина жителей юга и востока (41% и 46% соответственно) не выбрали ни одного из этих вариантов.

Всеукраинский опрос «День победы и его место в исторической памяти украинцев: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?» был проведен фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.