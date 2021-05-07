Шмыгаль предложил премьеру Грузии восстановить работу межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в пятницу предложил коллеге восстановить работу Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Как сообщается на правительственном портале, во время разговора стороны также отметили важность усиления обороноспособности страны путем внедрения стандартов НАТО и подняли вопрос противодействия Covid-19.
«Украина и Грузия имеют очень хорошие перспективы для развития сотрудничества в области логистики, транзита и торговли», — отметил украинский премьер.
Шмыгаль также поблагодарил грузинскую сторону за возвращение в Украину посла и подтвердил готовность посетить Грузию в этом году.
Со своей стороны Гарибашвили отметил, что Украина является другом для Грузии, и они настроены в дальнейшем развивать двусторонние партнерские отношения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016