Меркель остается самым популярным политиком в Германии, - опрос

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, согласно результатам последнего опроса исследовательского института Insa, является политиком, пользующимся в Германии наибольшим доверием.
На втором месте по уровню доверия находится баварский политик Маркус Зедер. Кандидат в канцлеры от «Зеленых» Анналена Бэрбок занимает шестое место, а министр здравоохранения Йенс Шпан — 14-е.
В опросе приняли участие 2 тыс. 75 человек, он проводился с 30 апреля по 3 мая. Респондентам предлагали оценить политиков и доверие к ним по шкале от 0 до 10.
Осенью в Германии пройдут парламентские выборы. Канцлер Меркель уже заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на очередной канцлерский срок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016