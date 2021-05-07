Меркель остается самым популярным политиком в Германии, - опрос

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, согласно результатам последнего опроса исследовательского института Insa, является политиком, пользующимся в Германии наибольшим доверием.

На втором месте по уровню доверия находится баварский политик Маркус Зедер. Кандидат в канцлеры от «Зеленых» Анналена Бэрбок занимает шестое место, а министр здравоохранения Йенс Шпан — 14-е.

В опросе приняли участие 2 тыс. 75 человек, он проводился с 30 апреля по 3 мая. Респондентам предлагали оценить политиков и доверие к ним по шкале от 0 до 10.

Осенью в Германии пройдут парламентские выборы. Канцлер Меркель уже заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на очередной канцлерский срок.