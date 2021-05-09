В Индии снова более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых заболевших коронавирусом в Индии в четвертый раз с начала пандемии превысило отметку в 400 тысяч, за минувшие сутки в стране выявлено 403,7 тысяч новых заболевших сообщает Минздрав.

Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 22,2 миллиона. Выздоровели более 18,3 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 242 тысячи человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона.

Прививку от коронавируса в Индии получили более 169 миллионов человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2 миллиона.