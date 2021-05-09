Эрдоган заявил, что ЕС пропадет без Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в воскресенье с утверждением, что Европейский союз (ЕС) без поддержки Анкары не сможет сохранить свою мощь. Об этом говорится в распространенном канцелярией заявлении турецкого лидера.
«Евросоюз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, в особенности в вопросе механизма принятия решений. Очевидно, что без поддержки и вклада Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь», — отмечается в заявлении.
По словам Эрдогана, Турция, «вопреки политике двойных стандартов и преградам, сохраняет решимость в вопросе достижения стратегической цели, которая заключается во вступлении в ЕС».
Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.
6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и ЕК приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.
За последние четыре года Брюссель и страны — члены Евросоюза на разных уровнях не раз заявляли о том, что действия Турции способствуют отдалению от евросообщества.
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