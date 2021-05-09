Путин заявил об оставшихся с войны «недобитых карателях»

В праздничной речи, посвященной Дню Победы, президент России Владимир Путин заявил о «недобитых во время войны карателях» и их последователях, которые, якобы, пытаются переписать историю.

«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно», — заявил президент РФ и напомнил, что почти век назад в центре Европы «наглел и набирал силу чудовищный нацистский зверь».

«Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, с легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне», — сказал Путин. По его словам, сейчас не только «разного рода радикалы и группировки международных террористов» пытаются взять на вооружение «многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности».

«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей» — заявил президент РФ.

Российский лидер не уточнил, кого он имеет в виду. Напомним, что в Киеве 28 апреля под названием «Марш вышиванок» прошел марш в честь дня создания 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция», известной также как дивизия СС «Галичина».