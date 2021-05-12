Бразилия прекратила вакцинировать беременных препаратом AstraZeneca

Власти Бразилии решили прекратить вакцинацию от коронавируса беременных препаратом британско-шведской компании AstraZenecа после смерти женщины, которая ранее была привита этим препаратом. Об этом сообщило Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa), передает Rueters.

В ведомстве уточнили, что у привитой от коронавируса 35-летней женщины на 23-й неделе беременности произошел геморрагический инсульт. В результате инсульта женщина и плод погибли.

До этого Anvis рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавирусной инфекции для иммунизации беременных. Женщинам, которые уже привились AstraZenecа, ведомство посоветовало обратиться к врачу для наблюдений.

Ранее правительственный комитет экспертов в Норвегии рекомендовал исключить вакцины, AstraZeneca и Johnson & Johnson из списка препаратов, рекомендованных для массовой вакцинации от COVID-19. В стране было зафиксировано четыре летальных исхода из-за тромбоза у пациентов, получивших AstraZeneca.