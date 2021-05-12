Бразилия прекратила вакцинировать беременных препаратом AstraZeneca

Власти Бразилии решили прекратить вакцинацию от коронавируса беременных препаратом британско-шведской компании AstraZenecа после смерти женщины, которая ранее была привита этим препаратом. Об этом сообщило Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa), передает Rueters.
В ведомстве уточнили, что у привитой от коронавируса 35-летней женщины на 23-й неделе беременности произошел геморрагический инсульт. В результате инсульта женщина и плод погибли.
До этого Anvis рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавирусной инфекции для иммунизации беременных. Женщинам, которые уже привились AstraZenecа, ведомство посоветовало обратиться к врачу для наблюдений.
Ранее правительственный комитет экспертов в Норвегии рекомендовал исключить вакцины, AstraZeneca и Johnson & Johnson из списка препаратов, рекомендованных для массовой вакцинации от COVID-19. В стране было зафиксировано четыре летальных исхода из-за тромбоза у пациентов, получивших AstraZeneca.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016