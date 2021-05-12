В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль

В Ивано-Франковске на улице Галицкая взорвался автомобиль BMW Х5. Неизвестный обстрелял его из гранатомета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Как сообщается, неизвестный стрелял в автомобиль со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская. Он применил, скорее всего, ручной противотанковый гранатомет. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу, сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.2, ст.194, ч.1, ст.263 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская окружная прокуратура.