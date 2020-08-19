НБУ выдал банкам 5 млрд под 6,5%

Национальный банк Украины на четвертом аукционе своп процентной ставки 19 августа удовлетворил семь заявок шести банков на 5 млрд грн (из 5 млрд грн объявленного объема тендера) по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора в среду.

Согласно им, в аукционе приняли участие шесть банков, которые подали девять заявок общим объемом 5,26 млрд грн под ставку от 6,0% до 6,75% годовых. Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.

Как сообщалось, НБУ на первом аукционе своп процентной ставки 2 июля удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн, на втором (15 июля) — пяти банков на 410 млн грн, а на третьем (12 августа) — пяти банков на 2 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых.

Отмечалось, что в первом аукционе приняли участие четыре банка, которые подали 14 заявок общим объемом 1,38 млрд грн под ставку от 5% до 6,5% годовых, во втором — семь банков (17 заявок) на 2,49 млрд грн под ставку от 5,5% до 6,5% годовых, а в третьем — пять (восемь заявок) на 3,13 млрд грн под ставку от 5,75% до 6,5% годовых.

Предельная ставка на трех предыдущих аукционах также была установлена на уровне 6,5% годовых, свидетельствуют данные НБУ.