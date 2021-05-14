Премьер подписал представление на отставку Степанова

Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал представление на отставку Максима Степанова с поста министра охраны здоровья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил близкий к Офису президента экс-журналист Сергей Лещенко.
Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь главы ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний. Она сообщает, что в Раду поступило представление премьер-министра Шмыгаля на увольнение Степанова.
Сам Степанов сегодня назвал условие, при котором подаст в отставку из Кабинета министров. Сейчас, по словам Степанова, он такого заявления не писал.
Об этом речь шла в эфире канала «Украина 24».
Как подчеркнул министр, его отставку с должности главы Минздрава должно поддержать необходимое количество депутатов.
«На табло в Верховной раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и увольняет парламент»,- сказал он.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий уходят в отставку. По данным Капитала, преемником Петрашко станет Алексей Любченко, который возглавляет Государственную налоговую службу. Кандидатом на должность Криклия рассматривают главу «Укравтодора» Александра Кубракова.
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