В Киеве пассажир выстрелил в водителя автобуса

В воскресенье, 16 мая, пассажир одного из столичных автобусов выстрелил в водителя из-за возникшей между ними ссоры.
Как сообщает пресс-служба МВД, предполагаемого стрелка задержали правоохранители, которые прибыли на другой вызов.
«Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что патрульные начали преследовать вероятного стрелка, на команды остановиться он не реагировал.
«Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел предмет, похожий на пистолет. Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ», — сообщают в МВД.
Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.
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