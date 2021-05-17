Associated Press: Обвинение Медведчука в госизмене – часть масштабной кампании против оппозиции

Новые обвинения, предъявленные председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, являются частью широкой кампании украинской власти против оппозиции. Об этом пишет одно из крупнейших в мире информационных агентств Associated Press.

В публикации уточняется, что Украина предъявила обвинение в государственной измене высокопоставленному оппозиционному политику, который выступает за диалог с Россией, также Виктору Медведчуку инкриминируют разглашение секретных данных о размещении украинских воинских частей.

«Наряду с предъявленными обвинениями сотрудники СБУ провели обыск в доме политика в столице Украины Киеве», — пишет информагентство.

Associated Press отмечает, что Медведчук возглавляет самую крупную оппозиционную фракцию в парламенте.

«Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года. В феврале власти также закрыли три оппозиционных телеканала: „112 Украина“, ZIK и NewsOne, которые также связывают с Медведчуком», — подчеркивается в статье.

Напомним, в «Оппозиционной платформе — За жизнь» назвали обвинения против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука открытой и циничной политической расправой.

«Главным, и по сути единственным аргументом, обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука. Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму. Репрессии против оппозиции — это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти. Попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы!» — заявили в ОПЗЖ.