Супермодель Наоми Кэмпбелл в 50 лет впервые стала мамой

Супермодель Наоми Кэмпбелл родила девочку и поделилась трогательным снимком первенца в Instagram.
На снимке модель держит крошечные ножки младенца, которые поместились у нее в руке.
«Маленькое счастье выбрало меня в качестве ее матери. Большая честь для меня — присутствие этой нежной души в моей жизни, — написала модель в подписи под фотографией. — Я не могу подобрать тех слов, которые могли бы описать ту жизненную связь, которую я разделю с тобой, мой ангел. Нет в мире сильнее любви».
Издание The Indepentent сообщило, что Кэмпбелл не раскрыла имя ребенка или время его рождения.
Однако о материнстве супермодель говорила и раньше. В 2014 году она сказала дизайнеру Диане фон Фюрстенберг, что «определенно» хочет детей, независимо от того, какими будут ее отношения в будущем.
В 2017 году она рассказала в интервью, что «все время думала о ребенке», добавив: «С тем, как теперь устроена наука, я смогу завести детей, когда захочу».
22 мая Кэмпбелл отметит свой 51 день рождения.
Наоми Кэмпбелл — британская супермодель афро-китайско-ямайского происхождения. Она начала карьеру в мире моды в 15 лет и стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и Time.
За свою карьеру Кэмпбелл успела поработать с Джанни Версаче, Александром Маккуином, Ивом Сен-Лораном и другими дизайнерами.
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