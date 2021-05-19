Конгресс США проголосует законопроект о непризнании Крыма российским

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в среду рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий запрет для американской администрации на признание Крыма российским. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Документ был поддержан единогласно. Он предусматривает, что «ни одно федеральное министерство или ведомство США не может предпринимать каких-либо действий или оказывать какое-либо содействие, которое предполагало бы признание» Крыма в составе РФ.

Напомним, что Крым был аннексирован Россией в 2014 году. США, Евросоюз и большинство других стран мира отказались признавать Крым частью РФ.