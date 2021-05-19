Суд окончательно забрал у Сбербанка России доменное имя sberbank.ua

Северный апелляционный хозсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск государственного Ощадбанка к Сбербанку России и его дочернему украинскому банку, и призвал последнего отказаться от доменного имени sberbank.ua, сообщила пресс-служба суда в среду.
«Решением суда также запрещено Сбербанку незаконно использовать товарный знак „Сбербанк“ по свидетельству Украины, владельцем которого является Ощадбанк. Кроме того, обязано ЧП Олейникова И.В. осуществить переделегирование доменного имени sberbank.ua в пользу Ощадбанка», — указано в сообщении.
Как сообщалось, кассационный хозсуд Верховного суда Украины на заседании 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение о признании торговой марки «Сбербанк» собственностью Ощадбанка.
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