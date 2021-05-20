Верховная Рада сегодня планирует назначить трех министров

Верховная Рада 20 мая планирует назначить Виктора Ляшко министром здравоохранения, Александра Кубракова — министром инфраструктуры, а Алексея Любченко — вице-премьер-министром — министром экономики Украины. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Кроме того, в первом чтении народные депутаты рассмотрят проект закона № 4066 «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи Украины».

Также за основу парламент рассмотрит проект закона № 4284 «О десоветизации законодательства Украины».

Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит законопроект № 2689 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права».

Законопроект № 5118 «О внесении изменений в статью 215 Налогового кодекса Украины относительно установления пониженных ставок акцизного налога на алкогольные напитки (пиво) для малых производителей пива» депутаты должны включить в повестку дня и принять по нему решение.

Также во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть проект закона № 5119 «О внесении изменений в Закон Украины „О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего“ по упрощению хозяйственной деятельности по производству пива, вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых».

За основу Рада рассмотрит проект закона № 5017 «О внесении изменений в Закон Украины „О космической деятельности“ относительно определения статуса и распределения полномочий между центральными органами исполнительной власти в сфере космической деятельности».