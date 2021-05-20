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Обама рассказал о секретных фотографиях НЛО

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Обама рассказал о секретных фотографиях НЛО

Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению. Об этом он заявил в программе «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом».

По словам Обамы, став президентом, он поинтересовался, есть ли в США секретные лаборатории с инопланетянами и их космическими кораблями.

«Они (сотрудники администрации. — Ред.) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ», — добавил он под смех зрителей.

В то же время Обама заявил, что в Соединенных Штатах существуют съемки летающих объектов неустановленного происхождения. «Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», — отметил экс-президент.

В августе прошлого года Пентагон собрал рабочую группу, которая будет расследовать случаи появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Задачами группы будут обнаружение, анализ и составление списка НЛО, которые потенциально могут угрожать национальной безопасности США.

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Ранее Минобороны США опубликовало кадры, на которых с военных самолетов были сняты «неопознанные явления»: объекты, внешне не были похожи ни на какие известные летательные аппараты. Дональд Трамп, бывший президентом на тот момент, заявил, что, несмотря на сообщения летчиков, сам он сомневается в существовании НЛО.

Барак Обама, НЛО
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