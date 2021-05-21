ВАКС оправдал бывшего нардепа

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда по делу об обвинении экс-нардепа Андрея Левуса в незаконном получении компенсации на расходы по наему номера в гостинице «Киев» в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья, сообщает пресс-служба САП в пятницу.

«Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, САП обжалует его в суде апелляционной инстанции», — говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

В САП отмечают, что прокурорами ведомства и детективами Национального антикоррупционного бюро в ходе досудебного расследования было собрано «достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины».

«Так, несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, депутат получил из государственного бюджета в качестве компенсации 543,9 тыс. грн», — сообщают в САП.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, решение о приговоре было вынесено коллегией судей в пятницу.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, народного депутата Украины VIII созыва. Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения», — сообщают в суде.

Там добавляют, что с полным текстом приговора и мотивами суда можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по номеру 991/5181/20.

Как рассказал агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, решение ВАКС касалось именно нардепа Андрея Левуса, который обвинялся в том, что незаконно получил от государства компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014-2017 годах, как будто имея при этом собственное жилье в столице. Сумма компенсации — 543 900 грн.