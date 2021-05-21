Апелляционный суд отказал Медведчуку в пересмотре меры пресечения

Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест народного депутата Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Соответствующее решение суд вынес в пятницу, рассмотрев апелляции на избрание Печерским райсудом Киева меры пресечения Медведчуку.
Свое решение огласил судья на сегодняшнем заседании.
При этом более 20 депутатов Рады обратились к суду с предложением взять на поруки Медведчука.
Отметим, что прокуроры просили применения меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн гривен. Адвокаты политика хотели отмены ареста.
Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, его соратнику по ОПЗЖ, инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины, по которым наказанием может стать пожизненный срок. Это госизмена (ст. 111) и нарушение законов и обычаев войны (ст. 438).
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