Войти
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
дружба народов
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться
официально
Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

ОПЗЖ: Мы будем добиваться снятия всех обвинений с Виктора Медведчука

193
ОПЗЖ: Мы будем добиваться снятия всех обвинений с Виктора Медведчука

Вчера Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство прокуроров и взять под стражу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Но при этом суд оставил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста. Такое развитие событий полностью подтверждает заказной характер дела против оппозиционного политика. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ.

Слушания в Киевском апелляционном суде в очередной раз изобличили всю лживость обвинений против Виктора Медведчука. И поэтому суд не решился взять его под стражу. При этом освободить побоялся.

«Властям не помогли ни открытое давление, ни судорожный поиск хоть каких-то свидетельств виновности оппозиционера. Каждое новое публичное слушание разоблачает лживость и фальшь всех обвинений. После полного провала прокуроров суд должен был освободить Виктора Медведчука. То, что этого не произошло, только подтверждает заказной и откровенно политический характер развязанной против него судебной травли», ‒ подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Политический характер преследования одного из лидеров оппозиции очевиден, убеждены в партии.

«Даже оказавшись в роли голого короля, власть продолжает копать себе яму. Она не желает сворачивать с пути репрессий и признавать свои ошибки. Страх перед публичным разоблачением и боязнь оппозиции толкают Зе-команду на дальнейшие нарушения гражданских прав и разрушение украинской демократии», — отмечается в заявлении.

По мнению однопартийцев Виктора Медведчука, преступные действия власти в отношении него полностью подорвали доверие украинцев к правоохранительной системе и нанесли непоправимый урон Украине на международной арене. Однако то, что власти не удалось бросить Медведчука за решетку, в партии расценивают как маленькую, но все же победу. И будут добиваться снятия всех надуманных обвинений.

«Мы оцениваем решение Апелляционного суда от 21 мая как важную победу правды и шаг к восстановлению справедливости в отношении Виктора Медведчука. Мы продолжаем борьбу с произволом власти. Будем добиваться полного снятия обвинений, публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны. Наказания всех инициаторов противоправных действий против ОПЗЖ — единственной политической силы, которая, несмотря на гонения, отстаивает интересы украинского народа», — подчеркивается в заявлении партии.

Читайте также: Виктор Медведчук: Объективную оценку действиям власти и оппозиции дадут украинцы на выборах

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его команда пытаются легализовать правовой произвол в стране.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 22 мая 2021
Пятница, 21 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Разбираем и комментируем самые яркие цитаты президента Владимира Зеленского с итоговой пресс-конференции «Два года каденции» 20 мая 2021 года.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Министр Роман Лещенко хочет уничтожить мелкого фермера в интересах аграрных холдингов?

Министр аграрной политики хочет фактически уничтожить мелкое и среднее фермерство путем «принудительной консолидации» земли в руках крупных аграрных компаний. Повысить конкурентоспособность путем сосредоточения рынка в руках нескольких игроков еще не удавалось никому, это нонсенс.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Грантоеды так привыкли врать и воровать, что брешут даже Соросу

Бигус и компания в очередной раз пообещали нам расследование и обманули. Как так? А все очень просто. Грантоеды настолько привыкли врать и воровать, что теперь брешут даже своему предводителю Соросу, впаривая под видом «расследования» всем давно известные вещи.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016