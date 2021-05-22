ОПЗЖ: Мы будем добиваться снятия всех обвинений с Виктора Медведчука

Вчера Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство прокуроров и взять под стражу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Но при этом суд оставил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста. Такое развитие событий полностью подтверждает заказной характер дела против оппозиционного политика. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ.
Слушания в Киевском апелляционном суде в очередной раз изобличили всю лживость обвинений против Виктора Медведчука. И поэтому суд не решился взять его под стражу. При этом освободить побоялся.
«Властям не помогли ни открытое давление, ни судорожный поиск хоть каких-то свидетельств виновности оппозиционера. Каждое новое публичное слушание разоблачает лживость и фальшь всех обвинений. После полного провала прокуроров суд должен был освободить Виктора Медведчука. То, что этого не произошло, только подтверждает заказной и откровенно политический характер развязанной против него судебной травли», ‒ подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.
Политический характер преследования одного из лидеров оппозиции очевиден, убеждены в партии.
«Даже оказавшись в роли голого короля, власть продолжает копать себе яму. Она не желает сворачивать с пути репрессий и признавать свои ошибки. Страх перед публичным разоблачением и боязнь оппозиции толкают Зе-команду на дальнейшие нарушения гражданских прав и разрушение украинской демократии», — отмечается в заявлении.
По мнению однопартийцев Виктора Медведчука, преступные действия власти в отношении него полностью подорвали доверие украинцев к правоохранительной системе и нанесли непоправимый урон Украине на международной арене. Однако то, что власти не удалось бросить Медведчука за решетку, в партии расценивают как маленькую, но все же победу. И будут добиваться снятия всех надуманных обвинений.
«Мы оцениваем решение Апелляционного суда от 21 мая как важную победу правды и шаг к восстановлению справедливости в отношении Виктора Медведчука. Мы продолжаем борьбу с произволом власти. Будем добиваться полного снятия обвинений, публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны. Наказания всех инициаторов противоправных действий против ОПЗЖ — единственной политической силы, которая, несмотря на гонения, отстаивает интересы украинского народа», — подчеркивается в заявлении партии.
Ранее Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его команда пытаются легализовать правовой произвол в стране.
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