В Великобритании экоактивисты пытаются заблокировать McDonald's

Активисты движения Animal Rebellion («Восстание в защиту животных»), выступающие за отказ использования в пище продуктов животного происхождения заблокировали в Великобритании выезд из четырех крупных распределительных центров сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Как сообщил в субботу телеканал Sky News, тем самым они надеются вызвать сбои в работе примерно 1,3 тыс. заведений общепита по всей стране.

Такими действиями активисты хотят добиться того, чтобы сеть ресторанов McDonald’s взяла на себя обязательство полностью убрать из меню продукты животного происхождения к 2025 году. Протестующие намерены блокировать работу распределительных центров как минимум в течение суток.

«Мясомолочная промышленность разрушает нашу планету. Она служит причиной вырубки тропических лесов, выделения огромного объема парниковых газов и уничтожения миллиардов животных каждый год», — заявил представитель Animal Rebellion Джеймс Озден. Он добавил, что «единственный устойчивый и реалистичный способ накормить 10 млрд человек — это продовольственная система, основанная на продуктах растительного происхождения».