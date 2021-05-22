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Юрий Бойко рассказал, почему суд должен был отпустить Виктора Медведчука

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Юрий Бойко рассказал, почему суд должен был отпустить Виктора Медведчука

Во время заседания Киевского апелляционного суда, который рассматривал возможность изменения меры пресечения Виктору Медведчуку, народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагали взять его на поруки. Мотивы такого ходатайства, выступая в суде, объяснил сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

По его словам, Виктор Медведчук не собирается скрываться от следствия, и его коллеги по партии и фракции за него ручаются.

«У нас в зале присутствуют 26 народных депутатов, которые подписали соответствующее ходатайство. Все эти люди имеют богатый жизненный опыт, уважают закон и полностью осознают ответственность, которую они на себя взяли, подписывая это ходатайство. Все мы уверены, что сделали правильно. Потому что наш коллега Виктор Медведчук, мы уверены, вовремя будет посещать следователя, отвечать на все запросы и будет работать со следствием так, как это положено по закону. Поэтому я прошу учесть наше ходатайство и отдать его на поруки», ‒ сказал Юрий Бойко во время судебного заседания.

К сожалению, суд не удовлетворил ходатайство депутатов от ОПЗЖ. Но отказал в ходатайстве и прокурорам, требовавшим взять Виктора Медведчука под стражу. Избранная судом первой инстанции мера пресечения осталась неизменной.

Читайте также: ОПЗЖ: Мы будем добиваться снятия всех обвинений с Виктора Медведчука

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти не удастся преследованиями запугать оппозицию.

Юрий Бойко, Виктор Медведчук
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