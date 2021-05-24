Лукашенко запретил освещать акции оппозиции в прямом эфире

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, в соответствии с которым запрещается освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире, сообщает БелТА.

«Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды», — говорится в сообщении.

Данный запрет будет распространяться в том числе на сотрудников СМИ, журналистам также запрещается выступать в качестве организаторов или участников таких акций, пишет агентство.