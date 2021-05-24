Reuters: Уголовное преследование Медведчука может усилить напряженность в российско-украинских отношениях

Обвинение народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и помещение его под домашний арест может усилить напряженность в отношениях Киева и Москвы. Об этом пишет крупнейшее информационное агентство Reuters.

«На этой неделе Медведчука уведомили о том, что его подозревают в государственной измене и попытке разграбить национальное богатство в Крыму, По его словам, обвинения сфабрикованы, чтобы заставить его прекратить критиковать политику украинского правительства», — пишет информагентство.

Reuters сообщает, что суд обязал оппозиционного политика находиться под домашним арестом до 9 июля и носить электронный браслет.

«Он обнял своих коллег после постановления судьи и сказал журналистам: „Мы продолжим бороться, чтобы против меня не были выдвинуты незаконные обвинения“», — цитирует информагентство Виктора Медведчука.

Также в публикации отмечается, что во время слушания толпа национал-радикалов устроила беспорядки под зданием суда.

Reuters подчеркивает, что дело о госизмене является «частью репрессий против Медведчука, которые начались в феврале, когда Президент Украины ввел санкции против него и нескольких соратников».

Кроме того информагентство сообщает, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в дело Медведчука, но «наблюдает за этим самым внимательным образом и хотела бы убедиться, что за этим делом нет политических мотивов».

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.