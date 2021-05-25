Google даст возможность установить пароль на историю поиска

Американская корпорация Google анонсировала новую возможность поставить пароль на историю действий на сайтах, в приложениях и сервисах Google, поисковые запросы, историю просмотров YouTube и запросы «Google Ассистенту». Для этого нужно зайти в «Мои действия» в аккаунте Google и включить дополнительную проверку.

Также можно установить, какую информацию Google будет сохранять, или вовсе запретить сохранять историю. Ранее любой имевший доступ к компьютеру или устройству пользователя мог просмотреть историю действий в сервисах Google и поисковых запросов.

На прошлой неделе Google провела конференцию разработчиков I/O, где представила новую операционную систему Android 12, а также рассказала о новых настройках приватности ОС, например о возможности установить пароль на отдельные папки в «Google Фото» либо указывать примерное расположение при включении геолокации.