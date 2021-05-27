Преследование Медведчука служит власти прикрытием краха, царящего в стране, – Вадим Рабинович

Давление на партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», преследование председателя ее Политсовета Виктора Медведчука и закрытие независимых телеканалов – это абсолютное беззаконие со стороны украинской власти. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Кто-то может любить или не любить Медведчука. Но то, что сейчас происходит, – абсолютное беззаконие, – отметил он. – Если власть решением СНБО закрывает телеканалы просто так, то давайте скажем, что в Украине законы не действуют. Тогда можно делать все: грабить, убивать, бесконечно повышать тарифы и говорить, что «мы боремся с Медведчуком».

По мнению Рабиновича, Медведчук давно стал раздражающим фактором для власти, а все звучавшие в его адрес обвинения, возбуждение уголовных дел – это прикрытие краха, царящего в стране.

«Власть намеренно расправляется с «Оппозиционной платформой – За жизнь», которая опережает надуманные рейтинги правящей политсилы. «Зеленые» пытаются запугать оппозицию. Так что сейчас ОПЗЖ готова ко всему. Когда в стране отсутствует закон, может случиться что угодно. Сегодня это касается Медведчука, завтра может коснуться любого. Однако здравый смысл постепенно побеждает, и люди уже видят, «кто есть кто» на самом деле. Власть терпит фиаско», – констатировал нардеп.

По словам политика, Президент Зеленский боится конкурентов. А суд над Медведчуком – это прямая попытка расправы над одним из лидеров оппозиционной политической силы. Однако своими действиями власть добилась обратного эффекта: она делает из Медведчука общенационального героя. А все происходящее накануне в суде по делу Медведчука Рабинович назвал сплошным правовым безумием.

«Судья сказал, что «Медведчук вместе с неустановленными людьми в неустановленное время в неустановленном месте в неизвестной форме что-то там сделал...» Прокуроры заявляли, что эти «неизвестные люди» являются должностными лицами в Российской Федерации, однако никаких подтверждений привести не смогли. Прокуроры требовали арестовать Медведчука только потому, что «у него есть мобильный телефон, и он может кому-то какие-то фотографии переслать...» Этому нет логического объяснения», – выразил свое возмущение парламентарий.

В итоге, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для оппозиционера, даже несмотря на просьбы 26 коллег Медведчука по фракции отпустить его на поруки.

«Сегодня Медведчук – самая раздражающая власть фигура. Предъявленные ему обвинения абсурдны – нормального расследования никто не проводил. Все так называемые «доказательства» – лишь распечатки из соцсетей или интернет-СМИ. А ведь на самом деле государственная измена – это когда жрать нечего, когда люди доведены до нищеты, а не тот бред, который приписывают Виктору Владимировичу», – резюмировал Вадим Рабинович.