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Провалив свои предвыборные обещания, власть развернула репрессии в отношении оппозиции, – Юрий Бойко

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Провалив свои предвыборные обещания, власть развернула репрессии в отношении оппозиции, – Юрий Бойко

Вместо того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни своим гражданам, украинская власть занята преследованием политической оппозиции и уже развернула репрессии против партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко во время заседания Согласительного совета в Верховной Раде.

«За два года власть не выполнила ни одного предвыборного обещания. Нет мира на Донбассе, растут коммунальные тарифы и цены, сокращаются рабочие места, люди массово уезжают из страны. „Эпоха бедности“ перешла в „эпоху нищеты“, — констатировал политик. — Вместо этого власть занимается политическими преследованиями оппозиции и устраивает шоу для отвлечения внимания общества от своих провалов».

По его словам, сначала были закрыты телеканалы, которые освещали правду о ситуации в стране. А затем ввели санкции против народных депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — председателя Политсовета партии Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака.

«Теперь Виктора Медведчука вообще отправили под домашний арест. Хотя путь политических репрессий — абсолютно тупиковый для страны, — уверен Юрий Бойко. — Но движение в неверном направлении продолжается. Хотя власти давно стоило бы сосредоточиться на ином».

Например, по его мнению, весь Кабинет Министров Украины должен быть отправлен в отставку.

«В правительстве нужны не косметические изменения, а смысловые. Это логично, ведь ответственность за экономические провалы, просчеты в борьбе с эпидемией, обнищание людей — лежат на всей власти. Не надо нам всем снова показывать шоу в виде перестановки нескольких министров, менять шило на мыло. В отставку должно уйти все правительство в полном составе», — заявил Бойко.

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Ведь как только к управлению страной придут, высокопрофессиональные специалисты, убежден парламентарий, исчезнет любая необходимость в политических инсценировках, отвлекающих внимание украинцев от реальных проблем.

«Хотя очевидно, что на самом деле Зеленскому и его „команде“ это не нужно. Ведь куда проще не заниматься „коммуналкой“, повышением зарплат и пенсий рядовых граждан, а санкционировать правовой беспредел в стране. Поэтому ради самосохранения у власти они готовы идти вопреки здравому смыслу и даже оставлять „за скобками“ национальные интересы», — резюмировал Юрий Бойко.

Юрий Бойко, Виктор Медведчук
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