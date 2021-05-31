Власти Китая разрешили семьям заводить трех детей

Власти Китая объявили в понедельник о том, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей. Как сообщает агентство Xinhua, соответствующее решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК.

Как считают власти, новое разрешение будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, учитывая быстро стареющее население.

Дата вступления в силу этой меры не уточняется.

С середины 1970-х годов в КНР проводился жесткий курс на ограничение рождаемости. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка. В случае нарушения этого правила на родителей налагались высокие штрафы. Их также подвергали другим серьезным взысканиям, вплоть до увольнения с госслужбы и исключения из рядов Коммунистической партии Китая.

Несколько лет назад в Китае было позволено иметь второго ребенка семьям, где оба родителя являются единственными детьми, а также парам, проживающим в сельской местности, если первый ребенок у них - девочка. В 2013 году китайские законодатели разрешили иметь двух детей семейным парам, где по меньшей мере один из супругов является единственным ребенком у своих родителей. 1 января 2016 года в КНР в силу вступил закон, разрешающий всем китайским семьям иметь двоих детей.

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек.