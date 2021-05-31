В «Укрзализныце» обновят набсовет, который потом выберет новое правление

В ближайшее время планируется объявить конкурс на новых членов набсовета «Укрзализныци», заявила Юлия Гришина — председатель временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния компании.

«Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на новых членов наблюдательного совета «Укрзализныци, которые, в свою очередь, выберут новое правление компании», — написала он на своей Facebook-странице.

«Сегодня разговаривала с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Премьер-министр согласился со всеми доводами членов ВСК относительно критического состояния украинской железной дороги, а главное — взял к выполнению рекомендации следственной комиссии», — отметила она.

Гришина также обсудила с генпрокурором Ириной Венедиктовой активизацию работы по расследованию коррупции в «Укрзализныце».

«Убеждена, что уже в ближайшее время при поддержке генерального прокурора мы, наконец, получим ожидаемый результат противодействия преступности на железной дороге», — заявила она.

Как сообщалось, ранее ВСК Рады признала неудовлетворительной работу набсовета «Укрзализныци», предлагает Кабмину уволить правление компании.