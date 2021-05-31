Лидер немецких «зеленых» выступила за курс диалога и жесткости в отношении России

Сопредседатель "Союза-90"/"Зеленых" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, утверждает, что в отношении России нужно проводить курс жесткости и диалога, и считает необходимым не завершать реализацию проекта «Северный поток — 2».
«Я считаю правильным курс диалога и жесткости по отношению к России», — заявила Бербок, известная своими критическими заявлениями в адрес Москвы, в опубликованном в понедельник интервью газете Bild. Отвечая на вопрос журналиста, считает ли она президента РФ Владимира Путина «убийцей», Бербок заявила, что «не стала бы так формулировать вопрос, поскольку внешняя политика нуждается в диалоге и дипломатии». «Я не прокурор, который на 100% может это доказать», — добавила она.
«Санкции против России должны оставаться в силе», — считает она. «Северный поток — 2» не должен быть завершен«, — подчеркнула также кандидат в канцлеры. Лидер «зеленых» назвала газопровод центральным геостратегическим вопросом и обвинила правительство Германии в связи с поддержкой проекта в проведении политики двойных стандартов. «С одной стороны, говорят о поддержке санкций ЕС, с другой, правительство ФРГ поддерживает „Северный поток — 2“, который как раз подрывает эти санкции», — пояснила Бербок свою позицию.
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