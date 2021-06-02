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Новая экологическая политика Китая стала причиной роста мировых цен на сталь, – Robinson Patman

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Новая экологическая политика Китая стала причиной роста мировых цен на сталь, – Robinson Patman

Согласие Китая снизить выбросы парниковых газов спровоцировало рост мировых цен на сталь. Об этом пишет «Деловая столица» со ссылкой на комментарии управляющего партнера юридической компании Robinson Patman Дмитрия Видсоты информагентству «Интерфакс-Украина».

До недавнего времени судьба Парижского соглашения о мерах по снижению содержания углекислого газа в атмосфере была под большим вопросом из-за позиции самого крупного загрязнителя воздуха в мире — Китая. Подписавшие в 2015 году Парижское соглашение более 60 стран взяли курс на углеродную нейтральность и уже начали работать в двух направлениях: сокращать выбросы CO₂ и других парниковых газов при производстве товаров и их транспортировке, а также компенсировать выбросы при помощи сторонних проектов. Впрочем, они долго время оставались в меньшинстве перед КНР, на которую в настоящее время приходится 30% мировых выбросов углекислого газа.

Но в сентябре прошлого года КНР подтвердила готовность выполнять все основные условия Парижского соглашения.

Был согласован график перехода от нынешней модели экономики КНР (основанной на применении «грязных» энергоносителей) к «углеродной нейтральности». В соответствии с заключенными в сентябре прошлого года договоренностями Китай с 2021 года начинает глобальную трансформацию экономики и планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

«Первым шагом Китая стала — ни больше и не меньше — отмена с 1 мая текущего года возврата НДС на экспорт 146 видов металлопродукции. В том числе, с начала месяца китайские власти отменили для своих производителей возврат НДС в размере 13% на экспорт горячекатаного проката, катанки и арматуры. Параллельно с этим Китай снизил до нуля пошлины на импорт чугуна, лома и полуфабрикатов, которые используются в производстве стали», — уточнил Дмитрий Видсота.

Министерство финансов КНР ожидает, что перечисленные меры позволят снизить стоимость импорта, увеличить объем импорта черных металлов и оказать давление на внутреннее производство стали, направляя отрасль к сокращению общего энергопотребления, способствуя трансформации и качественному развитию сталелитейной промышленности.

В долгосрочной перспективе решение об отмене возврата НДС должно привести к увеличению объемов производства «углеродно нейтральной» стали. Однако, для достижения этой цели КНР придется пройти через сокращение производства «неэкологичной» стали на устаревших заводах с плохими экологическими показателями.

Китай сейчас является крупнейшим производителем стали в мире — в 2020 году китайские сталелитейщики увеличили производство стали на 7% по сравнению с 2019 годом (до 1,065 млрд т.).

«Соответственно, любое изменение государственной регуляторной политики КНР оказывает непосредственное влияние на мировые рынки», — подчеркнул Дмитрий Видсота.

И в краткосрочной перспективе такое решение уже спровоцировало панику на мировых рынках. Китайские экспортеры вынуждены увеличивать цены на сталь, что дает повод другим производителям увеличивать цены. В частности, в начале второй декады мая текущего года цена на турецкую арматуру выросла примерно на 100 USD/т — до более чем 750 USD/т FOB по сравнению с серединой апреля.

Очевидно, что в результате подорожания китайской стали доля ее продажи на экспорт существенно уменьшится, произойдет переориентация потребителей на мировом рынке стальной продукции.

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И пример Китая далеко не единичен. Регуляторное давление на металлургическую промышленность во всем мире с каждым годом все возрастает — в том числе и в части требований к содержанию вредных веществ при производстве тонны того или иного металла.

Дмитрий Видсота напомнил, что в развитых странах все большее число потребителей отказывается от работы с поставщиками, деятельность которых сопряжена со значительными выбросами вредных веществ в атмосферу. С такими вызовами сталкиваются и металлургические гиганты, которые вынуждены уже сегодня инвестировать миллиарды долларов в разработку и производство экологически чистой продукции, а также в декарбонизацию всей логистической цепочки.

Китай, металлургия
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