Зеленский провел встречу с сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами, прибывшими в Украину с визитом, вопросы безопасности на востоке Украины и концентрацию российских вооруженных сил у украинских границ и на оккупированных территориях Украины.

«Подробно обсудили с сенаторами ситуацию с безопасностью на Донбассе и концентрацию сил РФ на оккупированных территориях и у границы Украины. По видеовключению из зоны проведения ООС они могли из первых уст услышать о ситуации на линии соприкосновения, чтобы быть с нами в одном инфополе», — написал Зеленский в Twitter в среду.

В Украине находится с визитом делегация сенаторов США, в которую входят сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман.