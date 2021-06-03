В мире уже сделали более 2 млрд прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 2 млрд. Больше половины из них пришлись на три страны - Китай, США и Индию, свидетельствуют официальных данные властей.

На данный момент в мире сделано 2,002 млрд прививок от коронавируса, из них свыше 700 млн приходятся на Китай, более 220 млн - на Индию.

В США число введенных доз приблизилось к 300 млн. Как сообщил накануне президент страны Джо Байден, первую дозу вакцины получили 63% взрослых американцев.

По доле полностью вакцинированных жителей в мире лидируют такие страны, как Сейшельские Острова (там полностью привиты более 62% граждан) и Израиль (свыше 60%).

Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как большинство стран сообщают только количество произведенных и сертифицированных доз. Всего в мире в гражданском обороте находятся более десяти вакцин от коронавируса.