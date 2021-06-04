Путин и Байден в Женеве могут обсудить тему Украины

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут затронуть украинскую тематику во время саммита в Женеве. Об этом журналистам в пятницу рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться», — сказал Песков.

По словам Пескова, Путин на встрече с Байденом даст необходимые пояснения по ситуации в Беларуси, если представители США затронут эту тему.

По его словам, помимо Беларуси перед лидерами стоит много других вопросов, которые в первую очередь касаются не третьей стороны, а российско-американских отношений.

Песков сообщил, что фиксированной повестки на саммите лидеров РФ и США не будет, Путин и Байден обсудят вопросы, которые захотят поднять.

«Фиксированная повестка — ее и не будет. В любом случае значительная часть времени будет отведена тем вопросам, которые главы государства захотят озвучить», — сказал он.