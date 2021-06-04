Послы стран ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на свои источники.

Как утверждал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, некоторые санкции возможно ввести быстро по письменной процедуре, необязательно ждать заседания Совета ЕС 21 июня. Поэтому послы уже сегодня утром одобрили ограничительные меры в отношении белорусских авиакомпаний.

Ранее Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Беларуси в связи с авиаинцидентом. Утверждение решения по закрытию европейского неба и аэропортов для белорусских самолетов на уровне всего Евросоюза ожидается в пятницу.