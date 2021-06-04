СНБО проверит информацию о 134 гражданах Украины, против которых ввели санкции США

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет проверку данных граждан Украины, против которых Соединенные Штаты ввели санкции, и по ее итогам будет принимать соответствующие решения в случае необходимости, заявил секретарь Совета Алексей Данилов в пятницу.

«Мы получили протокольные поручения от президента Украины выяснить, кто из граждан Украины на сегодняшний день находится под санкциями США, что это за граждане и на каком основании они там оказались. В США есть несколько институций, которые вводят непосредственно санкции в отношении граждан других стран, одна из них — это Министерство финансов. На сегодняшний день в Министерстве финансов США находится 130 граждан Украины. Данные каждого из этих граждан мы официально получили от нашего посольства в Вашингтоне», — заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО.

В настоящее время Министерство внутренних дел Украины проверяет, когда именно граждане из списка получили гражданство страны и на каких основаниях.

«Кроме того, есть отдельный список, где находится ещё определенное количество наших граждан, а именно четыре, которые, по другой институции, они от Госдепа получили санкции. Всего на сегодняшний день под санкциями США находятся 134 гражданина Украины», — рассказал Данилов.

«Мы дали поручение Службе безопасности Украины, Кабинету министров Украины, Службе внешней разведки по каждому гражданину проверить всю соответствующую информацию, на основании чего против них были применены санкции от США, для принятия соответствующих решений в случае необходимости на заседаниях СНБО», — добавил он.